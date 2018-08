Partiamo dalle fine, dai sentiti ringraziamenti al cittadino coraggioso che ha documentato ancora una volta l’ennesimo episodio di inciviltà al quartiere Libertà. Lo ha fato nonostante abbia rischiato grosso.

Esattamente fuori dagli stessi cassonetti dove abbiamo trovato i materassi restituiti al legittimo lurido proprietario, ieri notte è stato svuotato il contenuto di un tugurio. Siamo al civico 183 di via Ravanas. Stesso portone dell’anomala ri-consegna. In quel tugurio ci eravamo stati lo stesso giorno. Dai fori praticati sulla porta in ferro, avevamo visto tre persone intente a mangiare. Di cose, in realtà, ne avevamo viste diverse, compreso il divano bianco e nero, il televisore e alcuni altri oggetti buttati per strada.

Nel video che ci è stato inviato, oltre a intravedere l’interno del deposito-abitazione, chissà se regolarmente abitabile, si possono osservare gli inquilini alle prese con il “trasloco”. Nel pomeriggio, ci dicono alcuni residenti, era comparso il proprietario. Non sappiamo se la nostra telecamera e i controlli eseguiti in questi giorni da Polizia di Stato e Locale abbiano convinto gli affittuari, con o senza intervento del proprietario, a darsi una ripulita.

Dalla grata, unico contatto con la luce esterna oltre i fori sulla porta, sono scappati decine di scarafaggi, disturbati dalle grandi manovre. Se l’Amiu non fa prima, proveremo a restituire gli ingombrati ai legittimi proprietari, luridi anche loro come il detentore dei due materassi.