Il pronto intervento della Polizia Stradale ha evitato che il traffico sulla già intasatissima statale 16 potesse diventare infernale. Intorno alle 12.45 due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Due le persone rimaste ferite, non in maniera grave. L’incidente è avvenuto all’altezza dello stabilimento Peroni, in direzione nord.

