Verso le 23 di ieri sera i poliziotti della Squadra Volante, a Bari, nei pressi di Largo di Crollalanza, hanno arrestato un giovane barese di 19 anni. Gli agenti hanno notato il ragazzo cedere con fare circospetto un involucro ad un’altra persona, che si è allontanata repentinamente dal posto. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di sottoporre a controllo il giovane che, dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato e perquisito.

L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare 37 bustine di marijuana, per un peso complessivo di circa 42 grammi, un trita erba in plastica, 670euro in contanti e due telefoni cellulari. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 19enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.