Intorno alle 10:30 di ieri un uomo è stato arrestato in via Gaetano Devitofrancesco per atti osceni in luogo pubblico, nei pressi del parco degli Aquiloni, dopo una segnalazione alle Forze dell’Ordine.

Il 48enne autotrasportatore residente nel quartiere San Paolo, è stato sorpreso all’interno del parco mentre con i pantaloni abbassati si masturbava rivolto verso una donna che portava a spasso il cane.

L’uomo, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli

arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.