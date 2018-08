I cinghiali diminuiscono ma il pericolo resta. Nella notte si è verificato un nuovo incidente che ha visto protagonista, suo malgrado, uno degli animali che quotidianamente girovaga per il quartiere San Paolo.

Un veicolo ha investito il cinghiale in via Capo Scardicchio, poco dopo fermata di scambio della Metropolitana. L’animale non era di grosse dimensioni ma probabilmente è stato attirato in zona dalla presenza di cibo abbondato a bordo carreggiata pochi metri più avanti.

