L’abitacolo dell’auto si deforma al punto da essere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estricare marito e moglie rimasti incastrati dopo lo schianto all’incrocio tra via Nicolai e via Manzoni.

I due sono sembrano in gravi condizioni, ma la prognosi resta riservata prima dell’arrivo in ospedale, dove vengono trasportati in codice rosso a causa della dinamica dell’impatto e dei traumi ricevuti al cranio e al torace.

Ferito anche il conducente dell’altra auto rimasta coinvolta nell’impatto, comunque violento. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Locale.

