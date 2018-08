Due volte in due giorni. Sulla Ceglie-Valenzano il passaggio a livello sembra proprio non volerne sapere di funzionare a dovere, oppure, ribaltando il concetto, sembra proprio che chi di dovere non intervenga come sarebbe necessario per farlo funzionare correttamente. Scegliete voi.

Fatto sta che ieri sera, lo stesso giorno in cui abbiamo pubblicato il video di quanto successo lunedì, la cosa si è ripetuta, e sono dovuti intervenire i Carabinieri, come testimoniano le riprese pubblicate da un testimone su facebook, per gestire la situazione, diventata ormai ingestibile, se ci passate il gioco di parole. Speriamo che non debbano tornare anche oggi.