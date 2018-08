Due cittadini originari del Gambia, entrambi incensurati, uno regolare ed uno clandestino, rispettivamente di 23 e 22 anni sono stati arrestati a Bari dalla Polizia. Erano le 02:30 della notte quando i due, in via Cardassi, angolo via Abbrescia, hanno sottratto uno smartphone ad un ragazzo barese di 20 anni, strappandolo dalle sue mani. Pochi istanti dopo, in via Celentano, con la stessa modalità hanno tentato invano di impossessarsi del telefono cellulare di una donna barese di 37 anni che, tuttavia, è riuscita a resistere all’aggressione.

I rapinatori hanno cercato di allontanarsi repentinamente dal posto, ma sono stati intercettati, grazie anche ad una segnalazione giunta al 113, dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, coadiuvati nell’intervento dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

I due extracomunitari sono stati bloccati all’altezza di via Putignani, angolo via Sagarriga Visconti. Entrambi sono stati sottoposti a perquisizione; all’interno dello zaino di uno dei due è stato rinvenuto lo smartphone, rubato poco prima, che è stato restituito al legittimo proprietario. Arrestati per il reato di rapina, sono ora ristretti presso il carcere di Bari.