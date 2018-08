Ieri sera è stato arrestato in flagranza, per concorso in rapina impropria, K.I., georgiano 38enne, residente a Conversano (BA).

L’uomo assieme ad un complice, era entrato in un negozio di articoli sportivi di Corso Cavour e, dopo aver occultato all’interno di una borsa schermata artigianalmente quattro capi di abbigliamento, ha oltrepassato la barriera della cassa e ha aggredito le cassiere

che tentavano di bloccarlo, riuscendo a guadagnare la fuga.

L’immediato intervento di una pattuglia in transito ha consentito ai militari, dopo un breve inseguimento a piedi, di fermare il georgiano e recuperare parte della refurtiva del valore di circa 150 euro, restituita poi al negozio.

L’arrestato, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, in attesa di giudizio. Sono ancora in corso indagini per l’identificazione del complice che è riuscito a fuggire.