Lo hanno ritrovato ieri un cassonetto di via Materesse a Bari, tratto in salvo dai Vigili del Fuoco grazie alla segnalazione di una donna che lo ha sentito guarire mentre stava passeggiando con la figlia.

Dopo i primi incoraggianti momenti, che hanno fatto sperare per il meglio, le condizioni dell’animale sono apparse preoccupanti. Abbiamo sentito il direttore della clinica privata per animali dove si trova ricoverato, purtroppo le notizie non sono buone, il cagnolino brutalmente abbandonato come un rifiuto in bidone della spazzatura rischia di morire da un momento all’altro.

Le indagini per rintracciare l’autore del gesto infame sono difficilissime, ma se dovesse essere identificato e l’animale dovesse morire, la sua posizione diventerebbe gravissima, ma mai come quanto ha fatto.

