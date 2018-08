Più di 1000 ricci di mare pescati lungo la costa e pronti per essere venduti al dettaglio sono stati sequestrati della Polizia Locale di Bari. È accaduto questa mattina. Una pattuglia della Municipale, in servizio di controllo sul litorale, ha sorpreso il venditore abusivo intento alla vendita del prodotto ittico. Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa ed il sequestro del prodotto ittico consistente in oltre mille ricci marini, ributtati in mare.

