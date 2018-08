“L’estate sta finendo”, ma evidentemente non per tutti. Con agosto agli sgoccioli e settembre che incombe, la giornata di ieri per molti è stata quella del rientro al lavoro. Ma per i cinghiali le ferie continuano.

Eccoli infatti che, in barba al piano di cattura del Comune, un piccolo gruppo di animali si è presentato a Parco dei Principi in cerca di un soggiorno di fine estate alle porte di Bari. Per i residenti scene di ordinario degrado, per i turisti curiosità e qualche foto “ricordo”.