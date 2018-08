Continuano in città i lavori per l’Open fiber. A causa delle trivellazioni è capitato in passato che venissero rotte accidentalmente delle tubazioni del gas, causando diversi problemi ai residenti e al traffico.

Un nuovo caso è accaduto in strada San Girolamo, poco più di due ore fa. Per ragioni di sicurezza è stata chiusa la strada dal panificio “3 Angeli” fino al canalone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli operai dell’Amgas, chiamati dai residenti allarmati da una puzza fortissima. Il traffico in tutta la strada è in tilt finché i lavori di ripristino non termineranno.