Ieri pomeriggio è stata sequestrata un’area marittima di 500 metri quadri, occupata da ombrelloni e sdraio, nella spiaggia di Torre Quetta. Tutto ciò è avvenuto in seguito all’attività di controllo e tutela dell’ambiente marino e costiero da parte della Guardia Costiera.

Responsabile dell’abuso uno degli affidatari della più vasta area demaniale concessa dal Comune, prima della stagione estiva, per attrezzare la località balneare, e che, in mancanza di una precisa destinazione della porzione di area demaniale rimasta libera, l’ha sottratta all’uso pubblico posizionando ombrelloni e sdraio, senza peraltro garantire alcun servizio di salvataggio come previsto per legge.

Si è reso pertanto necessario porre sotto sequestro l’area e le relative attrezzature balneari, affidate in custodia giudiziale allo stesso responsabile del servizio, riferendo alla competente Autorità Giudiziaria gli esiti degli accertamenti compiuti.