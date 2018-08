Come spesso succede nella nostra amata città, occorre che accada qualcosa di clamoroso affinché chi di dovere alzi il fondoschiena dalla sedia e faccia ciò per cui è pagato. Casi eclatanti ce ne sono molti a conferma di questa teoria, ma ci limiteremo per brevità solo all’ultimo episodio.

Dopo il nostro intervento in piazza Moro con tanto di offese, minacce e mani addosso, sono spariti i tassisti abusivi e soprattutto quella schiera di auto parcheggiata alla luce del sole e davanti agli occhi delle Forze dell’Ordine in pieno divieto di sosta. Pare che i dispensatori di passaggi si siano spostati su via Capruzzi. Certo non è la soluzione, ma si tratta di un grosso passo avanti.

Insomma, dovevamo farci mettere le mani addosso davanti alla telecamera per convincere i preposti a fare tutto ciò che è compete. Ma non sarebbe stato meglio darsi da fare prima, anzi che rimetterci la faccia? Qualcuno dovrebbe chiedere scusa, non a noi, ma alla città intera, e magari farsi anche da parte. Ma qui siamo davvero oltre i confini della realtà.