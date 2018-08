Su Torre Quetta il Comune di Bari sta puntando ormai da tempo per rendere il luogo sempre più attrattivo per i cittadini. Da qualche anno la zona è man mano cresciuta, tra ombrelloni e lettini da affittare per trascorre la giornata in riva al mare, sorseggiando un drink appena preparato da uno dei tanti chioschi, magari portando il fidato cane con se’.

Insomma, a Torre Quetta non manca davvero niente per passare una lunga e rilassante giornata estiva. Stamattina il litorale si è arricchito ulteriormente, sulla strada verso il centro della città è comparso anche il Telelaser della Polizia Municipale. Davvero non si può dire che Torre Quetta sia trascurata dall’amministrazione.