Lite in famiglia rischia di trasformarsi in tragedia al San Paolo di Bari. Due uomini si sono presentati insanguinati al pronto soccorso dell’ospedale del quartiere, con i segni evidenti di un accoltellamento. Si tratterebbe dell’ex suocero e del nuovo compagno di una donna. A colpirli sarebbe stato l’ex di lei, fermato dalla Polizia, che sta ricostruendo la vicenda. Vengono ascoltati i protagonisti e chi può essere stato presente. I feriti sono stati subito trasportati in sala rossa, ma non sembrano essere in pericolo di vita. Il più giovane si trova presso la Rianimazione del Policlinico.

1 di 4