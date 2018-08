Per consentire i lavori di adeguamento degli impianti del teatro Piccinni, la ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche ha disposto la chiusura al transito veicolare dalle ore 6 di giovedì 30 agosto fino alle 18 di venerdì 31 agosto.

In particolare:

-per entrambi i sensi di marcia del tratto di via Piccinni, compreso tra via Andrea da Bari e via Cairoli;

-del tratto di via Roberto da Bari, compreso tra via Abate Gimma e via Piccinni;

-nello stesso arco di tempo è istituito il divieto di fermata sul lato sinistro, secondo il senso di marcia, di via Cairoli, nel tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II;

-nello stesso tratto di via Cairoli è istituito anche il restringimento di carreggiata (dovrà comunque essere garantita una corsia percorribile).

Nei tratti interessati in cui saranno in azione i mezzi d’opera, per motivi di sicurezza potrà essere temporaneamente interdetto anche il transito pedonale. Pertanto i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale effettueranno delle variazioni di percorso, come di seguito indicato:

Linea 1

Partenza da piazza Aldo Moro: piazza A. Moro, via R. De Cesare per svoltare a sinistra all’intersezione con via S. Crisanzio, poi a destra all’intersezione con via De Rossi e svoltare a sinistra all’intersezione con via N. Piccinni, per riprendere il percorso ordinario.

Partenza da Santo Spirito: gli autobus giunti in piazza G. Garibaldi devono proseguire per corso Vittorio Emanuele e svoltare a destra all’intersezione con corso Cavour per riprendere il percorso ordinario.

Linea 2, 3, 6, 13, 14, 16, 19, 53 e 71

Da piazza Moro: gli autobus giunti in via R. De Cesare devono svoltare a sinistra all’intersezione con via S. Crisanzio, poi a destra all’intersezione con via De Rossi e a sinistra all’intersezione con via N. Piccinni, per riprendere il percorso ordinario.

Linea 22, 27 e 50

Da piazza Moro: gli autobus giunti in via R. De Cesare devono svoltare a sinistra all’intersezione con via S. Crisanzio, a destra all’intersezione con via De Rossi, poi a destra all’intersezione con corso Vittorio Emanuele II e infine a sinistra all’intersezione con piazza Massari, per riprendere il percorso ordinario.

Per l’intera durata dei lavori le fermate utilizzate dai mezzi del trasporto pubblico locale saranno quelle istituzionalmente presenti sui nuovi tratti percorsi e utilizzate da altre linee cui sarà aggiunta una fermata provvisoria che, con l’emanazione del presente provvedimento, si intende autorizzata su via De Rossi, nel tratto compreso fra via Abate Gimma e via Piccinni in sostituzione delle fermate temporaneamente soppresse per l’intervento.