La Cooperativa Ariete sarà parte civile nel processo sulle presunte infiltrazioni mafiose del clan Capriati. Ad annunciarlo è lo stesso presidente, Angelo Disabato: la Cooperativa, che gestisce alcuni servizi all’interno dello scalo barese, si ritiene infatti parte lesa all’interno della vicenda perché totalmente all’insaputa di ciò che avveniva.

Nell’inchiesta, coordinata dal Pb Isabella Ginefra, si contestavano i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’uso delle armi e porto e detenzione di armi si aggiunge anche il reato per truffa. Il Clan Capriati, grazie ad alcune persone di fiducia, avrebbe messo le mani sul porto barese.

Nel fascicolo erano finiti a vario titolo i nomi di una dozzina di dipendenti tra la Cooperativa Ariete e la Porti Levante Security. Solo in tre sono risultati effettivamente indagati e sono stati sospesi e licenziati: secondo le indagini degli investigatori i lavoratori, durante i turni di servizio, si sarebbero dedicati a tutt’altre mansioni, in alcuni casi era per affari personali ma il più delle volte pare che si trattasse di incarichi da sbrigare per conto del clan.