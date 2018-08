Il 35enne Tommaso Vessia, originario di Cassano delle Murge è deceduto questo pomeriggio in Austria, a Schowniese. Vessia, titolare di un negozio di motociclette nei pressi del cimitero di Bari, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un’auto guidata da un 83enne tedesco proprio mentre era in sella alla sua moto.

Secondo una prima ricostruzione l’auto avrebbe invaso la corsia su cui stava viaggiando il 35enne, investendolo sena lasciargli scampo. Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l’invasione di corsia. Inutile il trasporto in ospedale a Innsbruck, Tommaso Vessia è morto per le gravi ferite riportate. Il conducente dell’auto se l’è cavata con lievi ferite.