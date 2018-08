Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di illecito in danno dell’ambiente disposti dal Comando di Polizia Locale di Bari, ieri gli Agenti del settore Polizia Giudiziaria hanno accertato in una traversa di strada della Marina, in località San Giorgio, la presenza di una vera e propria discarica abusiva in un area recintata. Tra i rifiuti abbandonati vi erano materiali di risulta edili, materassi e scarti speciali di varia provenienza.

Gli Agenti hanno svolto indagini per individuare elementi utili alla ricerca del proprietario dell’area, a carico del quale sono stati contestati gravi violazioni alla normativa ambientale. L’intera area adibita all’abusiva attività e stata posta sotto sequestro ed il responsabile denunciato all’autorità giudiziaria.

