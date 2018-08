Non siamo entomologi, motivo per cui non abbiamo le competenze necessarie per capire di che insetti si tratta, né tanto meno se siano in qualche modo nocivi o pericolosi per la salute di esseri umani, animali e piante, ma i cittadini di corso Mazzini, a Bari, lamentano da tempo una strana invasione, e chiedono un intervento immediato.

Le foto che abbiamo ricevuto sono abbastanza eloquenti, la cosa va vanti già da diversi giorni. Qualcuno, tra Comune Asl, è bene che vada a vedere cosa sta succedendo, anche solo per tranquillizzare gli animi nel caso non ci sia nulla da temere.

