“Abbiamo chiamato più volte il Comune, hanno detto che c’è una causa civile in atto e bisogna aspettare. Ci siamo stancati”. Le voci dei cittadini di via Crisanzio sono unanimi, quel cantiere abbandonato ormai da anni è diventato un problema serio sotto molti punti di vista, a cominciare dalle attività economiche, come il bar che dal cantiere è stato praticamente coperto: “Non mi vedono – ci ha detto il titolare – e passano oltre”.

Non è segnalato, la sera non si vede e per questo già diverse macchine ci sono andate a sbattere contro, mettendo in serio pericolo l’incolumità di automobilisti e pedoni. Non bastasse, il cantiere non è chiuso come si deve, ragion per cui è terra di nessuno: “Chiamiamo la Polizia Municipale, gli agenti vengono, scattano delle fotografie e se ne vanno. Non possono fare altro purtroppo” ci dice un ragazzo della zona.

“Qui dietro vengono a drogarsi – racconta – oppure a fare i loro bisogni, molti lo usano come un bagno. Ho anche avuto una colluttazione con un tipo, ubriaco perso si è messo a tirare pietre ai passanti. La Polizia se l’è portato, ma la sera stava di nuovo qua”.