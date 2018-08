“Non sono riuscito a fermarmi, dovevo intervenire visto quello che stavano facendo”. L’incredulità è stata solo di passaggio per l’uomo che pochi minuti fa ha beccato due giovani intenti a bucarsi sulle scale posteriori della Camera di Commercio di Bari in piazza Eroi del Mare.

Una scena riprovevole avvenuta in pieno centro sotto gli occhi di molte persone. “Mi sono avvicinato e per cacciarli gli ho tirato due ceffoni – racconta -. Non ce l’ho fatta a stare fermo. Erano due ragazzi che non capiscono che la vita è un dono e se la stavano rovinando con la droga”.

Non è la prima volta che questo accade nel cuore della città. Solo il mese scorso, sempre nella stessa piazza, una coppia è stata trovata intorno alle 19 mentre si bucava. Per non parlare delle strade periferiche come via Fornari, dove abitualmente i ragazzi si ritrovano per drogarsi.

Ognuno fa quello che vuole della propria vita, può rovinarsela drogandosi o facendo uso di alcool, ma queste azioni dovrebbero quantomeno essere compiute in altre zone, lontani dai centri abitati e dai luoghi di passeggio, visto anche l’enorme quantità di siringhe trovate sui marciapiedi vicino alla Camera di Commercio e nei parchi. Per non parlare del fatto che dovrebbero esserci più controlli per evitare tutto questo.