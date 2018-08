“Anche ieri sera ho rilevato presenza di siringhe sulla strada”. Nessun dubbio, la signora al citofono ci ha confermato quello che purtroppo accade da tempo e di cui vi abbiamo dato più volte conto: a Bari, via Fornari continua a essere luogo di ritrovo per tossici. Un buco e via, sotto gli occhi di tutti, di sera o di giorno poco importa.

Ieri pomeriggio una persona che qui ci abita ha dovuto aspettare 15 minuti per poter tornare a casa, alcuni drogati lo hanno invitato, diciamo così, ad aspettare che finissero di farsi una dose senza nemmeno portarsi via l’occorrente usato per iniettarsi la roba.

La strada è poco controllata, come dimostrano diversi atti di vandalismo a danno di portoni e cassonetti, gli schiamazzi notturni a discapito di chi vuol dormire si sprecano, ma gli esposti fin qui presentati dai cittadini non hanno sortito alcun effetto.