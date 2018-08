“Si avvisa l’utenza tutta che a seguito di disposizione dell’autorità competente è fatto divieto di balneazione”. L’annuncio viene dato in pompa magna col megafono sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Peccato, però, che sia troppo tardi.

L’ordinanza dal Comune, come al solito inevitabile dopo un nubifragio come quello di ieri e lo sversamento dei liquami in mare, arriva infatti intorno alle 11.30 quando ormai molti baresi (ma non solo) sono già da qualche ora in acqua. Tra loro anche molti bambini.

Va ancora peggio per i diversi turisti presenti. “I don’t speak italian” ci dicono in molti. quindi l’annuncio dei pur solerti bagnini per loro è inutile: chi non ha compreso la gravità della situazione continua beatamente il loro bagno in un mare di… “shit”.