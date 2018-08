Salvataggio perfettamente riuscito, col plauso degli automobilisti, nonostante il blocco del traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza. Ieri mattina un rottweiler è stato avvistato mentre si è aggirava sulla ss16 in direzione sud, nei paraggi dell’uscita 12 per Carbonara.

L’animale, una femmina di grossa taglia, oltre a poter causare un incidente, era in una situazione di evidente pericolo. Forse per la paura o perché spaesato, il cane era infatti accucciato sulla corsia di sorpasso, su cui i veicoli marciano a velocità sostenuta.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Castellana. All’arrivo gli agenti hanno prima fermato l’auto in modo da garantire la sicurezza del cane e poi constatato le sue buone condizioni di salute, per fortuna non investito da qualche mezzo di passaggio.

Mentre i poliziotti davano da bere al rottweiler, grazie a un barattolo di fortuna e alla bottiglia in dotazione alla pattuglia, un passante si è fermato ad aiutarli. Con la sua auto l’uomo ha contribuito alla chiusura del traffico automobilistico, particolarmente intenso dato il periodo. Anche gli altri guidatori, capita la situazione, hanno fatto la loro parte, evitando di suonare il clacson e permesso così al cane di calmarsi.

Attirato da un succulento panino, il rottweiler è salito sull’auto del passante, che lo ha portato nel giardinetto del distributore di benzina, scortato dalla pattuglia della Polizia Stradale, dove è stato prelevato dall’accalappiacani, nel frattempo giunto sulla ss16. La circolazione è stata riaperta dopo circa un’ora dall’arrivo della Stradale.

Il cane ora sta bene e a quanto pare è tornato dal suo padrone, rintracciato tramite il microchip. Non si è ancora capito se si sia trattato di un abbandono o se invece il cane sia scappato, ma la cosa si chiarirà nel giro di qualche giorno.

1 di 5