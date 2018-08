“Amtab ci costa 40 milioni di euro e nonostante tutto ci riserva sempre i soliti disservizi”. Il consigliere comunale Giuseppe Carrieri non ci sta di fronte all’ennesimo caso di Amtab a Pezzi. Oggi, verso le 14:20, un autobus usato per il servizio di navetta, si è fermato in corso Vittorio Emanuele.

Il problema di tale disservizio è stato la centralina elettronica in tilt e per questo le porte non si riuscivano a chiudersi. “Corse in ritardo – conclude Carrieri -, autobus in panne e poca sicurezza. E a oggi, in violazione di tutte le leggi societarie, ancora non si ha notizia del bilancio 2017”.

