In macchina con arnesi da scasso. Il Nucleo Radiomobile ad Altamura ha intercettato una Fiat Punto a bordo della quale, durante la perquisizione, sono stati rinvenuti vari attrezzi.

Gli occupanti, un 36enne ed un 29enne, entrambi pregiudicati di Bari non hanno saputo giustificare la loro presenza sul territorio ed inoltre uno dei due è risultato essere gravato dalla Sorveglianza Speciale di Polizia di Stato.

Per questo motivo, oltre ad essere stati entrambi denunciati per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso, per il 36enne sorvegliato speciale, è stato eseguito l’arresto in flagranza di reato.