Questo pomeriggio due auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla ss16 in direzione sud, fra Torre a Mare e Mola di Bari. Per cause in via di definizione una Suzuki Swift e una Opel si sono scontrate, forse per una distrazione, ma al momento tutte le ipotesi sono valide.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e poi trasportato una persona ferita al pronto soccorso della clinica privata Mater Dei, a Bari. La circolazione ha inevitabilmente risentito dell’impatto, con la formazione di una lunga coda verso sud.