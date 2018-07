Michele Stasi 75enne di Putignano, intento a cambiare la lampadina di un semaforo in via Castellana, è caduto rovinosamente dalla scala intorno alle ore 10 di questa mattina.

Sul posto è intervenuto 118 Avpa di Putignano per soccorrere il ferito, trasportato per un trauma cranico all’ospedale Santa Maria, dove è ancora sottoposto ad alcuni accertamenti.

Il motivo per cui un pensionato si trovasse lì in quel momento non è ancora accertato, non sappiamo se si tratta di un cittadino volenteroso oppure se è stato chiamato dalla ditta che si occupa delle linee elettriche di Putignano per cambiare la lampadina del semaforo.

1 di 11