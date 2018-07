“Sono schifato, la cosa importante è che nessuno si sia fatto male e non siano stati danneggiati i mezzi sanitari”. Fedele Tarantini, presidente dell’associazione SerCorato che gestisce in convenzione con la Asl di Bari la postazione del 118 di Polignano, è durissimo. Del resto quanto successo ha dell’incredibile.

All’alba di stamattina qualcuno ha dato alle fiamme la macchina della dottoressa Bruscella, medico del servizio di emergenza-urgenza. Bruscella in quel momento era impegnata con un trasporto verso l’ospedale Di Venere, a Bari. Non è ancora chiaro se la dottoressa sia stata presa di mira o se la sua vettura sia stata scelta per caso.

La postazione del 118 di Polignano è da qualche tempo al centro delle cronache per fatti che con la salute non hanno niente a che fare, come l’arresto per spaccio di un autista-soccorritore, già tornato in servizio e della cui innocenza Tarantini si è detto fermamente convinto, al par del fato che sia stato incastrato da qualcuno. Tra i due episodi i Carabinieri non escludono possibili legami.