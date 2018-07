La saga dell’ambulanza 118 bloccata nel parcheggio della postazione, all’interno dell’ex ospedale di Gravina, continua con una seconda puntata clamorosa. Ieri, intorno alle 9, il portinaio addetto alla sbarra d’ingresso ha puntato l’equipaggio del 118 in servizio.

Eravamo andati sul posto per raccontare la mancata raccolta dei rifiuti, che continuano ad accatastarsi nel disinteresse generale. Per questo motivo non abbiamo potuto fare a meno di vedere ciò a cui non immaginavamo di poter assistere. Siamo in grado di mostrarvi il video che documenta l’incursione del dipendente all’esterno della postazione del SEST 118, lontana circa sessanta metri dalla garitta d’ingresso.

Con fare provocatorio e incurante dei testimoni, lasciato incustodito l’ingresso con la sbarra alzata, oltre a rendersi responsabile dell’ennesimo ingorgo, il portinaio ha iniziato a inveire contro il dottor Francesco Papappicco, medico in turno al 118. Tentativo probabilmente premeditato dopo il primo episodio denunciato sulle pagine del nostro giornale. Il medico, pur rispondendo con tono perentorio non ha raccolto la provocazione e chiamato la Centrale Operativa del servizio di emergenza-urgenza oltre che la Polizia.

Gli stessi poliziotti, giunti sul posto, hanno impiegato diverso tempo prima di convincere l’addetto a guadagnare la via del ritorno in garitta: il suo posto di lavoro. Ci chiediamo come sia possibile che dopo la prima segnalazione, con malore e ricovero in pronto soccorso di un altro dipendente, nessun dirigente di presidio o della Asl Bari abbia avviato un’indagine interna.

A maggior ragione dopo la pubblicazione di questo video, siamo convinti si debba andare fino in fondo. Bisognerà capire se ci siano i presupposti per ipotizzare comportamenti irregolari da parte del portinaio, come l’allontanamento dal posto di lavoro, il conseguente intralcio al movimento di un mezzo di soccorso del 118 in servizio, oltre ovviamente alle gravi minacce verbali fatte al medico della postazione, un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, infatti, ci risulta che già in occasione del primo episodio, Papappicco abbia informato la Centrale Operativa, tanto che in quell’occasione fu necessario soccorrere e trasportare in ospedale un dipendente aziendale minacciato pesantemente dal portinaio, anche allora davanti a diversi testimoni. Il medico si è riservato di denunciare l’accaduto alle autorità competenti.