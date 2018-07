Il caso del Vigile azzannato all’inguine da un cane randagio, di cui vi abbiamo raccontato, ha un analogo e pericoloso precedente. Se infatti l’agente morso nelle parti basse se l’è cavata con poco, grazie alla prontezza di riflessi e a un guinzaglio di fortuna che ha limitato i movimenti dell’animale, lo stesso purtroppo non si può dire di uno sfortunato collega.

Circa tre mesi fa una pattuglia in servizio sempre al San Paolo è dovuta intervenire per la segnalazione di un cane randagio. All’arrivo, l’animale non ha mostrato segni di nervosismo o aggressività, cosa che non ha fatto presagire quanto poi avvenuto. Mentre i due Vigili attendevano l’arrivo dell’accalappia-cani, il randagio si è avventato su uno dei due agenti e lo ha azzannato a una mano. Forse per l’istinto di sottrarsi alla presa, l’uomo ha tirato indietro l’arto, col risultato che si è trovato i tendini recisi, oltre allo shock per l’aggressione. Il Vigile ha potuto riprendere servizio solo qualche giorno fa.

Al netto degli episodi di cronaca, il problema di tutta la questione è a monte. Stando a quanto ci risulta, infatti, non esisterebbe un protocollo d’intesa tra il Comune, la Asl, l’accalappia-cani e la Polizia Locale, col risultato che gli agenti non avrebbero una direttiva chiare e delineata da seguire in caso di intervento, esclusa una disposizione di servizio secondo cui devono tentare di risalire al proprietario.

Per intenderci: cosa devono fare i Vigili finché giunge sul posto l’accalappia-cani? Devono rimanere in auto? Se l’animale è aggressivo e mette in pericolo l’incolumità dei passanti, devono entrare in azione? Tutti interrogativi che si scontrano anche con la praticità della cosa.

Sempre per quanto ne sappiamo, infatti, la Polizia Locale non ci avrebbe in dotazione degli adeguati e idonei dispositivi personali di sicurezza, quali per esempio guanti lunghi contro morsi o graffi, e via dicendo, escluso uno spray urticante al peperoncino che paradossalmente potrebbe rendere l’animale ancora più feroce. Una questione che evidentemente deve essere affrontata e risolta adeguatamente per evitare altri simili episodi.