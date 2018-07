In via di Maratona non c’è stato alcun buongiorno. Nelle prime ore della mattinata infatti 5 persone sono rimaste coinvolte in un incidente che sembrerebbe aver causato un solo ferito. L’accaduto rimarca la pericolosità di un incrocio che viene persorso ogni giorno a velocità troppo elevata. Sul posto sono intervenuti nell’immediato i sanitari del 118.

