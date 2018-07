Risolto il giallo del furto all’Oncologico. L’operaio di una delle ditte esterne ammette il furto della carta di credito di un medico, così come l’acquisto in una vicina gioielleria e viene licenziato. Il nostro articolo, così come le richieste della Fials, aveva accelerato l’intervento dei vertici della struttura sanitaria, ma soprattutto quello dell’azienda appaltatrice. Il dipendente, messo alle strette, non ha potuto far altro che accettare di essere licenziato, evitando così guai peggiori.

