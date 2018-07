Questa mattina tre vetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sulla statale 16 in direzione sud, nei pressi dell’uscita per l’aeroporto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Nell’impatto una donna sembra aver riportato alcune ferite, seppur non gravi. I rallentamenti hanno interessato un ampio tratto di strada che si estende fino allo svincolo per Enziteto.

