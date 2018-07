Le sirene spiegate dei Vigili del Fuoco hanno svegliato di soprassalto i residenti pochi minuti dopo le 4 del mattino. La colpa, tanto per cambiare, i “soliti” cassonetti dati alle fiamme da qualche imbecille che non sapeva come svoltare il resto della nottata. Risultato: una macchina devastata, diversi bidoni tra raccolta differenziata e non andati completamente distrutti e una puzza insopportabile questa mattina.

