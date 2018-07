Questa mattina verso le 10:30 una macchina e uno scooter sono rimaste coinvolte in incidente stradale in via Tatarella, in uscita da Bari. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora in via definizione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al motociclista e lo hanno poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni sembrano piuttosto gravi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi.

