I funzionari dell’Agenzia Dogane di Bari hanno scoperto circa 323.711 euro non dichiarati e posseduti da 14 cittadini di varie nazionalità. Gli uomini cercavano di esportare il denaro in Albania, Turchia e nelle Mauritius.

Si è trattato di 14 tentativi di illecita esportazione da parte di due cittadini turchi, un mauriziano, tutti in partenza per il Paese di origine, e altri 11 di cittadini di varie nazionalità: albanese, macedone, inglese, cinese, pakistana, turca e mauriziana in partenza per l’Albania. Nella stessa giornata sono stati scoperti anche 9 tentativi di illecita importazione da Albania, Russia, Stati Uniti e Brasile.

Tutti i trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’oblazione immediata che consente di estinguere la violazione con il pagamento di una somma commisurata all’importo eccedente il limite consentito di 10.000 euro.