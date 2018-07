Arrestato giovane per possesso di droga ad Altamura. I Carabinieri di Cassano delle Murge, dopo aver sviluppato sul territorio di competenza una capillare attività info investigativa, hanno deciso di fare irruzione all’interno di un appartamento del pluripregiudicato 28enne.

A seguito di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto 40 grammi di marjuana e 180 grammi di hashish, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Per il soggetto è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio.