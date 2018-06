“Dalla sera alla mattina ci siamo trovati senza una palestra dove poterci allenare”. Un fine settimana da incubo per il Judo Team Iacovazzi. “Il Comune – come ci spiega Michele Iacovazzi – ha deciso di levarci il nostro spazio che da 5 anni paghiamo all’interno del palazzetto di Valenzano. La causa di tutto questo è la poca chiarezza sulla gestione dell’impianto sportivo”.

“Nella mia scuola – continua – ci sono due ragazzi convocati in Nazionale, uno agli Europei e altri che devono affrontare delle gare di grande importanza. Nei prossimi giorni abbiamo anche l’assegnazione delle cinture per i nostri corsisti. Come facciamo ad allenarci? Per il momento siamo riusciti ad appoggiarci in una palestra, ma abbiamo a disposizione solo 30 metri quadri, quando a noi ne servono minimo 200 per consentire a tutti un buon allenamento”.

“Adesso – aggiunge Michele – dobbiamo dare la precedenza agli atleti che hanno gare importanti. Per colpa di questa situazione ragazzi con disabilità, ma anche ragazzi che stavano prendendo una brutta strada, sono rimasti senza palestra”.

“Ho chiamato gli uffici comunali per avere chiarezza sulla situazione – conclude – ma mi hanno subito liquidato. Dopo aver esposto le mie lamentele su Facebook mi hanno richiamato e hanno detto che in questi giorni troveranno una soluzione. Speriamo che il tutto si risolva al più presto”.