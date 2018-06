Pochi minuti fa a Triggiano, in via Roma angolo via Virgilio, una Volkswagen Polo parcheggiata in prossimità dell’incrocio ha preso fuoco. Le cause non sono chiare, ma le fiamme stanno recando forti danno anche all’impianto semaforico che è andato in tilt. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per cercare di tenere lontano i passanti dalla zona nell’attesa dei Vigili del Fuoco, impegnati in un altro intervento.

