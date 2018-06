La pioggia che si è abbattuta sulla città non risparmiato niente e nessuno, con le inevitabili conseguenze. Qualche temerario, forse nei momenti meno “drammatici”, si è avventurato nel sottopassaggio di via Brigata Bari, diventato praticamente un canale navigabile come si vede nel video e nelle foto che pubblichiamo. Come si addice alle manovre quando si va in barca, avanti piano. Del resto i baresi sono navigatori per dna.

1 di 5