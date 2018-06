Due operai di Bitonto sono morti ieri pomeriggio, intorno alle 14:30, in un tragico incidente sull’autostrada A1, nel tratto tra Anagni e Ferentino in direzione sud, nei presi del casello autostradale di Roma. Il violento impatto tra il camion e il furgoncino è stato fatale per gli operai, di 51 e 55 anni, che stavano effettuando una consegna per la ditta per cui lavoravano, specializzata in motori diesel.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari che hanno fatto del tutto per salvare i due. Nonostante l’arrivo dell’eliambulanza da Roma, entrambi gli operai sono morti.