Auto si ribalta sulla strada provinciale 91, tra Bitonto e Santo Spirito. Il conducente della Peugeot 147 per evitare la collisione con una Kia Picanto, in uscita dalla stazione di servizio Agip, ha sterzato violentemente tanto da far ribaltare il mezzo.

La macchina è completamente distrutta, ma per fortuna i tre occupanti sono rimasti feriti in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Palese e Bitonto che stanno trasportando i feriti in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi.

