Questa mattina, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri hanno arrestato L.I., 58enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un noto pregiudicato, ritenuto vicino agli ambienti della criminalità barese, ma che da alcuni anni si era stabilito a Polignano.

L’operazione è scattata quando i militari, ormai da tempo sulle sue tracce, avevano capito che in casa nascondeva dello stupefacente utile a rifornire i pusher del luogo. Alla vista della Gazzella l’uomo si è messo alla guida della sua auto, abbandonando velocemente la propria abitazione tentando di eludere la perquisizione.

Ne è scaturito un inseguimento prima per le vie di Polignano e poi lungo la ss16, percorsa dal fuggitivo ad una velocità folle anche a 180km/h e conmpiendo manovre spericolate. La fuga è finita in Contrada Cozze dove, vistosi braccato, il fuggiasco è sceso dall’auto per rifugiarsi in un podere abbandonato, dove è stato raggiunto dai militari e arrestato dopo una breve colluttazione.

Durante la successiva perquisizione, nella sua auto sono stati trovati 107 gr. di cocaina, mentre in casa ne aveva nascosti altri 30 gr., oltre a 1300 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio e 2 bilancini di precisione. La droga è risultata purissima. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato quindi tradotto presso la Casa

Circondariale di Bari e sarà processato nei prossimi giorni con rito direttissimo. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per risalire ai suoi fornitori ed a chi era destinata la droga sequestrata.

