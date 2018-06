Tragedia sfiorata a Palo del Colle. Davanti al Comune della città una macchina in transito ha perso il carrello sul quale trasportava una cisterna contenete 500 litri di acqua. Al momento dell’impatto, il serbatoio si è rotto riversando l’intero contenuto per strada.

Le dinamiche di come il rimorchio si sia staccato dal mezzo non sono chiare. Grande spavento per i presenti, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per deviare il traffico.

