Uno scenario post-apocalittico, le immagini che ci arrivano da Palo del Colle raccontano di un paese che dovrà fare la conta dei danni, una volta smaltita l’emergenza. La zona è quella della Madonna di Juso, di cui abbiamo già pubblicato alcune foto e video impressionanti.

Al memento ci sono al lavoro 5 squadre dei Vigili del Fuoco. L’acqua è arrivata anche a due metri di altezza, i garage e le auto parcheggiate fuori e dentro i box sono finite sott’acqua, alcune saracinesche non hanno retto alla pressione del fiume che si è venuto a creare.

Alcune strade sono devastate, più di tutto c’è da mettere in sicurezza muri e muretti, spezzati o abbattuti. In più di un condominio l’acqua è arrivata a metà della rampa di scale, mettendo in difficoltà gli inquilini. Chi ne è munito si è messo autonomamente all’opera con le idrovore, per velocizzare le operazioni di aspirazione dell’acqua.

1 di 7