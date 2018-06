Fioccavano da giorni le segnalazioni di un palo vistosamente piegato in corrispondenza della rotatoria tra Bari San Giorgio e Triggiano, così, casco in testa, siamo andati di persona a controllare. In effetti, senza neanche doverci sforzare troppo, lo abbiamo trovato.

Per segnalare il pericolo a quanti si trovano di passaggio nelle vicinanze, il lampione è stato “legato” col tanto nastro bianco e rosso, già scolorito, segno che evidentemente si trova in queste condizioni da giorni. Abbiamo avuto rassicurazioni circa il fatto che non crollerà, ciò non di meno, sempre meglio essere prudenti, il casco potrebbe essere provvidenziale.